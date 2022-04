No Dia dos Povos Indígenas, Lula reafirma "compromisso de escutar, dialogar e trabalhar por suas pautas"

Há uma semana, o ex-presidente prometeu criar um ministério para "discutir as questões indígenas" caso volte ao governo edit

247 - Celebra-se nesta terça-feira, 19 de abril, o chamado "dia do índio". O ex-presidente Lula (PT), pelo Twitter, reafirmou o que classificou como "compromisso" de atender as demandas dos povos indígenas caso volte ao governo.

"Hoje é Dia dos Povos Indígenas e reafirmo meu compromisso de escutar, dialogar e trabalhar por suas reivindicações e pautas. E acima de tudo respeitá-los. Minha prioridade é construir um Brasil com mais direitos para todos", afirmou.

Na última terça-feira (12), Lula esteve em Brasília no Acampamento Terra Livre, coordenado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), e prometeu, em caso de volta ao poder, criar um ministério para "discutir as questões indígenas".

O ex-presidente também compartilhou um vídeo:

