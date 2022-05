'No nosso governo haverá responsabilidade social e não teto de gastos', diz Lula

Apoie o 247

247- O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à Presidência da República pelo PT, afirmou que, caso vença as eleições, não dará continuidade à política do teto de gastos públicos, instituída em 2016 pelo governo Michel Temer (MDB) após o golpe parlamentar contra a presidente eleita Dilma Rousseff (PT). De acordo com Lula, um “governo sério não precisa ter teto de gastos”. “No nosso governo haverá responsabilidade social e não teto de gastos”, adiantou.

“Por que aprovaram teto de gastos? Porque os banqueiros são gananciosos. Eles exigiram que o governo garantisse o que eles têm direito de receber e tentaram criar problemas para investimento na Saúde, na Educação, na Ciência e Tecnologia”, disse Lula nesta terça-feira (24), em entrevista à Rádio Mais Brasil News.

Segundo Lula, “o teto de gastos foi uma forma da elite econômica brasileira e que a elite política fez para evitar que o pobre tivesse aumento dos benefícios, das políticas sociais, da educação e da saúde para garantir que os banqueiros não deixem de receber as coisas que o governo deve para ele”.

