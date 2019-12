No país com mais de 12 milhões de desempregados, criança pede emprego para o pai em cartinha de Natal

247 - O drama do desemprego no Brasil tem atingido também as crianças. em Cubatão (SP), o garoto Matheus Gomes Freire, de 12 anos, entregou na última sexta-feira (20) uma cartinha com pedido pedido de emprego para o pai, durante a ação de um estabelecimento da cidade.

"Só queria um emprego para o meu pai, para ele não ficar mais triste”, escreve Matheus na carta, recebida por uma funcionária que resolveu publica-la nas redes, o que gerou grande repercussão.

Segundo reportagem do G1, o pai de Matheus, Manoel Dos Santos Freire, de 53 anos, é soldador e está desempregado há cerca de 10 meses, quando o contrato que mantinha com a empresa que trabalhava, em Santos, no litoral de São Paulo, acabou. Além dele, na casa moram a esposa, que também está desempregada, e o filho.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados em novembro, a taxa de desemprego no Brasil fechou em 11,6% no trimestre encerrado em outubro, o que corresponde a 12,4 milhões de pessoas sem trabalho. O número de empregados sem carteira de trabalho assinada no setor privado chegou a 11,9 milhões de pessoas, novo recorde na série histórica.