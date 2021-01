No Pará, quem furar a fila da vacina pode pegar até 12 anos de prisão

Quem furar a fila da vacinação contra a Covid-19 no Pará poderá ser punido com uma pena que pode variar entre multa e até 12 anos de prisão. A medida foi publicada em ofício do Governo do Estado edit

247- Quem furar a fila da vacinação contra a Covid-19 no Pará poderá ser punido com uma pena que pode variar entre multa e até 12 anos de prisão. A medida foi publicada em ofício do Governo do Estado, expedido na quinta-feira (28) pelo órgão. A informação é do portal CNN.

Segundo o Governo do Pará, furar a fila - ou seja, ser vacinado quando não integra um dos grupos prioritários - pode ser configurado como crime de infração de medida sanitária e peculato, com a pena máxima prevista de 12 anos de reclusão.

O conhecimento liberta. Saiba mais