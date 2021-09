No passado e através de carta, Temer salvou Bolsonaro, que pediu fuzilamento de FHC

A afirmação de Jair Bolsonaro, em 1999, levou a uma briga entre o Senado e a Câmara. Antônio Carlos Magalhães, então presidente do Senado, afirmou que Bolsonaro deveria ter o mandato cassado, mas Temer saiu em defesa do deputado edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - No passado, o ex-presidente golpista Michel Temer já salvou Jair Bolsonaro de uma crise institucional. Em 1999, Temer era presidente da Câmara dos Deputados e Bolsonaro, deputado federal. O atual chefe do Executivo havia defendido, em entrevista, o fechamento do Congresso e o fuzilamento do então presidente, Fernando Henrique Cardoso (FHC).

A afirmação de Bolsonaro levou a uma briga entre o Senado Federal e a Câmara. Antônio Carlos Magalhães, fiel aliado de FHC e então presidente do Senado, afirmou que Bolsonaro deveria ter o mandato cassado, mas Temer saiu em defesa do deputado de extrema direita.

Temer achou uma intromissão o presidente do Senado dar palpite no seu território, a Câmara. Porém, pediu que Bolsonaro escrevesse uma carta de retratação. No texto, recuou no tom da fala e pediu desculpas pelos “excessos”. O mandato não foi cassado.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE