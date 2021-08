No Piauí, Lula diz que o Nordeste "voltará ao seu merecido lugar de destaque”

O ex-presidente lembrou que o principal objetivo da visita à região é debater o caminho para retomar o ciclo de crescimento e desenvolvimento social iniciados nos governos do PT edit

247 - A viagem que Lula realiza pelo Nordeste prosseguiu nesta terça-feira (17) no Piauí, após dois dias de agenda em Pernambuco. Em entrevista ao portal O Dia, o ex-presidente lembrou que o principal objetivo da visita é debater o caminho para que a região retome o ciclo de crescimento e desenvolvimento social iniciados nos governos nacionais do PT e interrompidos após o golpe que tirou Dilma Rousseff da Presidência, informa o site do Partido dos Trabalhadores.

“Infelizmente, o golpe de 2016 interrompeu um ciclo virtuoso. Investimentos foram suspensos, obras importantes acabaram paralisadas, e o Piauí e o Nordeste voltaram a ser tratados pelo atual desgoverno como se fizessem parte de uma espécie de segunda divisão do Brasil, quando seu lugar é na elite econômica deste país. O Nordeste quer voltar a ocupar o merecido lugar de destaque no cenário nacional, e podem ter certeza que voltará. É por isso que os brasileiros hoje querem Bolsonaro bem longe da cadeira de presidente”, disse (leia aqui a íntegra da entrevista).

Nesta quarta-feira, Lula segue viagem para o Maranhão.

PUBLICIDADE