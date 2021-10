"No PSOL quem decide é a Globo", denuncia Leonel Brizola Neto após votação da PEC 5

Apoie o 247

247 - O ex-vereador do Rio de Janeiro Leonel Brizola Neto, do PSOL, criticou deputados de seu partido após a votação, na Câmara dos Deputados, da PEC 5, na qual todos os parlamentares da legenda votaram a favor de manter a "independência" do Ministério Público.

Segundo ele, “no PSOL quem decide é a Globo”.

A PEC era uma proposta do deputado federal Paulo Teixeira (PT) para ter algum tipo de controle sobre o MP brasileiro após os abusos cometidos pela Lava Jato. Os abusos, revelados em profundidade pelos vazamentos da Vaza Jato, mostraram a atuação do MP para, de forma ilegal e criminosa, intereferir na política nacional.

Toda a bancada do PSOL, no entanto, votou contra a PEC do deputado petista, fazendo coro com a Globo, o ex-juiz Sergio Moro e os lavajatistas. Dos 11 votos que faltaram para aprovar a PEC, que alterava a composição do Conselho Nacional do MP, 9 foram do PSOL.

Lava Jato destruiu o Brasil

O maior escândalo político da história recente do Brasil - que envolve o Supremo Tribunal Federal (STF), deputados, o MP, a Justiça Federal, etc. - foi responsável pelo golpe contra Dilma Rousseff (PT) e a prisão ilegal do ex-presidente Lula (PT), que deu vitória a Jair Bolsonaro em 2018.

A Lava Jato foi responsável pela destruição da economia nacional e pela atual situação de miséria do povo brasileira, que está na fila do osso, tendo que viver com a inflação e o desemprego.

