No seu pior momento político, Bolsonaro recebe o apoio do palhaço Bozo

247 - Jair Bolsonaro (sem partido) divulgou nas redes sociais um vídeo de apoio do ex-comediante Wanderley Tribeck, que viveu o palhaço Bozo na TV brasileira.

Tribeck disse: "as pessoas vêm chamando o presidente Bolsonaro de palhaço Bozo. Presta atenção, eu sou o primeiro Bozo do Brasil, eu fiz todo aquele sucesso nos anos 1980”, diz Tribeck no vídeo, para depois listar uma série de prêmios que recebeu por sua atuação de palhaço. "

O ex-comediante acrescentou: "portanto a esquerda está elogiando o nosso presidente quando chama ele de Bozo. Porque o Bozo conquistou uma legião de amigos. As crianças que hoje tem os seus 40, 45 anos amaram o Bozo e continuam amando.".