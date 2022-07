Noblat: o Brasil deve amanhecer hoje com menos um candidato a presidente

Apoie o 247

Por Ricardo Noblat, no Metrópoles - A dúvida, já tarde da noite de sábado no Recife, era uma só: se o deputado federal Luciano Bivar, presidente do União Brasil, o maior e mais rico partido do país, anunciará, hoje, apenas que é candidato à reeleição, ou se irá além dizendo que apoiará Lula.

Apoiar Bolsonaro nem pensar. Em 2018, Bolsonaro se elegeu pelo PSL, partido presidido por Bivar. Logo em seguida, Bolsonaro abandonou o PSL para criar seu próprio partido, algo que não conseguiu. O União Brasil nasceu da fusão do PSL e DEM.

Bivar vai precisar de ao menos 100 mil votos para se reeleger deputado. O homem de 1 bilhão de reais, parcela do Fundo Partidário ao qual o União Brasil tem direito, está convencido de que terá os 100 mil votos depois de dois dias de negociações.

Para Lula, o apoio pessoal de Bivar vale quase nada, a não ser para reforçar a ideia de que é mais um nome a renunciar à candidatura presidencial para ajudá-lo a se eleger ainda no primeiro turno. O deputado André Janones (Avante) fará o mesmo nesta semana.

Janones aparece nas pesquisas com 2% das intenções de voto. Levando-se em conta a margem de erro de dois pontos percentuais, ele pode ter de zero a 4%. Bivar tem zero. Em 2006, candidato a presidente da República, Bivar teve 0,06% dos votos.

