Noblat: para Bolsonaro a culpa é sempre de quem morre, nunca de quem mata

247 - O jornalista Ricardo Noblat disse nesta quarta-feira, em sua conta no Twitter, (15) que Jair Bolsonaro (PL) sempre culpa as vítimas ao invés de seus algozes. A fala é uma referência ao caso do indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, assassinados - segundo confissão à Polícia Federal pelos irmãos Oseney da Costa Amarildo dos Santos - no Vale do Javari, na Amazônia.

“Bolsonaro diz que Dom Phillips deveria ter “redobrado a atenção” porque era "mal visto" por garimpeiros. Para Bolsonaro a culpa nunca é de quem mata, mas de quem morre”.

Bolsonaro diz que Dom Phillips deveria ter "redobrado a atenção" porque era "malvisto" por garimpeiros. Para Bolsonaro a culpa nunca é de quem mata, mas de quem morre.

Bolsonaro disse nesta quarta-feira que o jornalista era "malvisto" por fazer "muita matéria contra garimpeiro” ou com foco em questões ambientais. Ainda segundo ele, o jornalista deveria ter “mais atenção consigo próprio”.

