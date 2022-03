Noiva cancela casamento com o vereador Carlos Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O vereador Carlos Bolsonaro, segundo filho de Jair, teve noivado com a gaúcha Geórgia Paiva Azambuja, filha de produtores rurais de Bagé, no Rio Grande do Sul, desfeito a dois dias do casamento, que estava previsto para acontecer neste sábado, 26 de março.

A colunista Rosane de Oliveira, do jornal Zero Hora, afirmou que a decisão partiu de Georgia, que não estaria preparada para casar com um político. O casal anunciou o noivado em setembro do ano passado.

De acordo com a jornalista, a família Bolsonaro desembarcaria no Rio Grande do Sul no sábado para a cerimônia. De acordo com a reportagem, a decisão da noiva foi motivada após ouvir um sermão de um padre durante o casamento de sua prima, no final do ano passado, em dezembro, momento em que Georgia já teria avisado seus familiares que não queria casar com Carlos.

