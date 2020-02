Nomeação de general para a Casa Civil provoca crise com grupo de Olavo de Carvalho

Um conflito com os olavistas foi instaurado no interior do governo Bolsonaro, após a ocupação de todos os postos importantes no Palácio do Planalto por militares, destacadamente generais do Exército edit

247 - A nomeação do general Walter Braga Netto, chefe do Estado-Maior do Exército, para um dos mais importantes ministérios do governo, a Casa Civil, revoltou a ala olavista dos apoiadores de Jair Bolsonaro.

A informação é da jornalista Vera Rosa, em sua coluna no Estado de S.Paulo. Segundo ela, nos bastidores, o grupo olavista avalia que, ao se cercar de militares no Palácio do Planalto, dando aos generais postos estratégicos no núcleo do governo, o capitão Bolsonaro criou um problema que pode se voltar contra ele.