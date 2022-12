Nomeado para a Previdência, Lupi afirma que prioridade inicial é "eliminar a fila de espera"

"O caminho é trabalho, trabalho e mais trabalho. Convênios com estados e municípios e aproveitar cada vez mais a mão de obra, que nós temos qualificada", afirmou futuro ministro edit

247 - Nomeado para o comando do Ministério da Previdência, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou ao repórter do Brasil 247 em Brasília, Marcelo Auler, que sua prioridade inicial será organizar a pasta e "eliminar a fila de espera" de trabalhadores que aguardam a aposentadoria.

"Nossa principal tarefa é, aos poucos, ir eliminando essa fila. Não dá para mudar de um dia para o outro. (Vamos) reestruturar o Meu INSS, informatizar todo o sistema e fazer convênios com estados e municípios para acelerar todos os direitos dos trabalhadores", afirmou Lupi.

"São mais de um milhão e trezentos mil que estão na fila de espera, entre aposentadorias, beneficios continuados e pensões, então queremos agilizar isso como primeira tarefa e organizar a previdência", acrescentou.

Questionado sobre o caminho para promover tais medidas, o futuro ministro respondeu que "o caminho é trabalho, trabalho e mais trabalho. Convênios com estados e municípios e aproveitar cada vez mais a mão de obra, que nós temos qualificada, dando bonificações para quem der mais resultado."

