Nomes do PL são presos nesta terça em ação da PF contra terroristas bolsonaristas do 8 de janeiro

247 - Nesta terça-feira (18), a Polícia Federal realizou a 10ª fase da Operação Lesa Pátria, tendo como um dos alvos o tenente-coronel da reserva da Aeronáutica, Euro Brasílico Vieira Magalhães. Ele foi preso no Rio de Janeiro por incitar golpes em um canal no YouTube, enquanto estava presente no quartel do Exército em Brasília.

Além dele, Sílvio de Melo Rocha, diretor do PL em Monte Azul (MG), Aline Leal Bastos Morais de Barros, candidata a deputada federal pelo PL-MG na última eleição, e outros indivíduos em Minas Gerais, incluindo Dalila Gonçalves de Carvalho, Sara Sany Silva e Pinto, Marco Túlio Rios Carvalho e Marco Alexandre de Araújo, também foram presos na operação. As identidades foram divulgadas pelo G1 e pela TV Globo, mas ainda não foram confirmadas pela Polícia Federal.

A professora Claudebir Beatriz Da Silva Campos também já teria sido presa no Pará pela Polícia Federal a pedido do STF. Nas últimas eleições, ela foi candidata a deputada estadual pelo PL.

