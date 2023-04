"Nós ainda vamos ver Moro sendo preso", diz Vaccari

Apoie o 247

247 – O jornal Folha de S. Paulo acompanhou um evento político na cidade de Carapicuíba, com a presença dos ex-tesoureiros Delúbio Soares e João Vaccari, do PT, e relatou parte do que foi dito aos militantes.

Vaccari, segundo a Folha , relatou a experiência de ter ficado 1.483 dias preso e até fez uma previsão de que veria Sergio Moro passar também pelo cárcere. "Outra coisa que eu sempre disse: nós ainda vamos ver Sergio Moro sendo preso. O motivo eu não sei, mas ele vai ser preso", disse ele.

O advogado de Delúbio, Pedro Paulo de Medeiros, previu novas acusações contra o PT. "Foram acusados injustamente para evitar a perpetuação do povo no poder. Hoje, nós estamos no poder. Houve mensalão, houve petrolão, houve Lava Jato. Não havia fatos verdadeiros para ensejar uma acusação, mas as acusações vieram. Então, estejam bem preparados, não tenham dúvida. Algo está sendo preparado neste exato momento para amanhã. Um outro 'ão' vai aparecer", disse Medeiros.

