“Nos Estados Unidos, Moro estaria em Guantánamo", diz Haddad

O ex-presidenciável Fernando Haddad demonstrou indignação com as mensagens divulgadas pelo Supremo comprovando a suspeição de Sergio Moro. Para ele, os crimes cometidos pelo ex-juiz seriam dignos de punições das mais severas em outros países.

247 - O ex-presidenciável petista Fernando Haddad, em entrevista à TV 247 na noite da última quinta-feira (4), demonstrou sua indignação com os abusos de autoridade cometidos pelo ex-juiz Sergio Moro na condução do processo do ex-presidente Lula.

Para Haddad, os crimes de Moro e sua turma, em outros países, seriam dignos de punições das mais severas.

“Eles elogiam muito os Estados Unidos. No entanto, Moro provavelmente estaria em Guantánamo. Eu não tenho a menor dúvida do que estou falando”, afirma.

“O que ele fez seria considerado um crime de lesa-pátria nos Estados Unidos”, acrescenta Haddad.

O petista ainda ressaltou a credibilidade das mensagens divulgadas pelo Supremo: “As mensagens agora estão certificadas pela Polícia Federal, que ele comandou como ministro da Justiça do presidente que ele ajudou a eleger”, conclui.

