“Nós precisamos mudar a cor do poder”, afirma Douglas Belchior

"Só com a população negra no poder o Brasil vai conseguir chegar num lugar inédito”, enfatizou Douglas Belchior, professor e um dos articuladores da Coalizão Negra por Direitos edit

Apoie o 247

ICL

247 - Nesta segunda-feira (6), a Coalizão Negra por Direitos lança uma iniciativa histórica, o Quilombo nos Parlamentos em que serão apresentadas mais de 50 pré-candidaturas de pessoas ligadas ao movimento negro e que concorrerão a cargos no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas por todo o Brasil.

“Nós precisamos mudar a cor do poder. Só com a população negra no poder o Brasil vai conseguir chegar num lugar inédito”, enfatizou Douglas Belchior, professor e um dos articuladores da Coalizão Negra por Direitos durante particpação no programa Giro das Onze, da TV 247.

A iniciativa reúne lideranças comprometidas com a pauta do movimento negro e que pretendem ocupar a política institucional para falar e agir em seu próprio nome, em diversos partidos e em mais de 15 estados. Além de integrantes da Coalizão Negra por Direitos e pré-candidaturas, o evento contará com a participação de figuras emblemáticas do movimento negro brasileiro, como Sueli Carneiro, Hélio Santos, Cida Bento, Milton Barbosa, Nilma Bentes, Monica Oliveira e muitos outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É papel do movimento negro puxar a esquerda para a esquerda. Não temos uma esquerda radical no Brasil. O movimento radical é o movimento negro porque os movimentos de esquerda não chegaram nos pretos. As elaborações, formulações da esquerda tradicional brasileira não foram radicais suficientes para chegar em que está em baixo. Tem um lugar que a esquerda nunca alcançou”, apontou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE