Nos primeiros dias de 2021, Bolsonaro mantém afagos aos militares

247 - Nos primeiros dias do ano, Jair Bolsonaro vem buscando manter a relação de proximidade que tem com as forças armadas do Brasil.

Em março, será criada a Escola Superior de Defesa, em Brasília. A instituição substituirá a Escola Superior de Guerra (ESG), criada em 1949.

Além disso, o governo, apesar de dizer que está "quebrado", manteve os principais programas estratégicos das forças armadas, como a compra de caças de fora e a renovação da atual frota, assim como o desenvolvimento de submarinos nucleares.

Estas despesas estão livres de qualquer bloqueio orçamentário.

