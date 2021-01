"Nós, profissionais de saúde, estamos batalhando pelo impeachment", diz sanitarista da Fiocruz

Segundo especialista da USP, uma pesquisa revelou "a existência de uma estratégia institucional de propagação do vírus" pelo governo Bolsonaro edit

247 - Em entrevista concedida ao jornal O Globo, a sanitarista Ligia Bahia, integrante da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), afirmou que a classe trabalhadora do setor da saúde está trabalhando pelo impeachment de Jair Bolsonaro.

“Neste momento, a gente não tem outra alternativa a não ser a ruptura. Nós, profissionais de saúde, estamos batalhando pelo impeachment", disse ela.

Já a sanitarista da Universidade de São Paulo (USP) Deisy Ventura acusou o governo federal de ter promovido a disseminação do coronavírus no país, "declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível e a qualquer custo”.

“O que nossa pesquisa revelou é a existência de uma estratégia institucional de propagação do vírus", afirmou a especialista.

