"Nossa tarefa é conquistar votos e aumentar nossa vitória no 2° turno", diz Lula

247 - O ex-presidente Lula (PT) publicou mensagem no Twitter nesta terça-feira (4) demonstrando otimismo em relação ao segundo turno da eleição presidencial.

Ele afirma que, "seguramente", a vantagem obtida sobre Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno, de pouco mais de cinco pontos percentuais, será ampliada na segunda etapa do pleito. "Agradeço o povo pela vitória e apoio. Agora nossa tarefa é percorrer o Brasil, conversar com pessoas, conquistar novos votos e aumentar nossa vitória no 2° turno", escreveu.

