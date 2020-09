Nota de R$ 200 com tamanho igual à de R$ 20 prejudica cegos

A nova cédula de R$ 200 lançada nesta quarta-feira, 2, veio com um grave defeito de fabricação para quem tem deficiência visual. A nota tem exatamente o mesmo tamanho da nota de R$ 20, ou seja, inviabiliza a identificação pelo tato edit

247 - A nova nota de R$ 200 já estreou com reclamações. Os cegos ficarão impedidos de identificar a cédula pelo tato, uma vez que ela tem o mesmo tamanho da nota de R$ 20. O Banco Central disse que o dinheiro tem uma marca tátil, com três barras em alto-relevo no canto inferior direito de sua frente.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “o recurso também é usado em outras notas, mas sempre aliado à diferença no tamanho do papel.”

Alberto Pereira, presidente da ONCB (Organização Nacional de Cegos do Brasil) diz: “abandonar um dos sinais sensoriais é um retrocesso (...) A diferenciação da nota por suas dimensões e pelas marcas táteis são recursos complementares, e o lançamento da cédula sem tamanho diferenciado reduz a autonomia de quem tem deficiência visual.”

