NOTA DE RETRATAÇÃO

Em 3 de abril de 2020, este veículo publicou a matéria intitulada “Fundador dos institutos Millenium e Mises, ligados à direita, faz tráfico de cloroquina pelo Twitter”, na qual foram veiculadas informações e opiniões relativas à determinada postagem divulgada pelo economista Hélio Marcos Coutinho Beltrão em suas redes sociais.

Em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 1009696-05.2021.8.26.0100, procede-se à presente retratação, na medida em que o Juízo da 21ª Vara Cível de São Paulo, em referidos autos, concluiu, em sentença já transitada em julgado, ter inexistido a prática de qualquer conduta ilícita pelo economista, diferentemente dos termos consignados na publicação mencionada.

A presente publicação é realizada em igual espaço e destaque, exclusivamente para fins de cumprimento da decisão judicial.