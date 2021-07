Notícias falsas sobre vacina deixaram índios com medo de virar jacaré, mudar de sexo ou morrer, mostra documento

A desinformação sobre vacinas contra a Covid-19, muito em função de algumas declarações de Jair Bolsonaro, fez indígenas resistir à vacinação. Foi o que apontou um documento do Ministério da Saúde e que também está com a CPI da Covid edit

247 - Em documento enviado ao Ministério da Saúde, indígenas relataram que a difusão de fake news está gerando desinformação nas aldeias do país. Índios disseram que rejeitaram ser vacinados com medo de virar jacaré, de mudar de sexo, de contrair o HIV e até de morrer. O documento está com membros da CPI da Covid. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

No ano passado, por exemplo, Jair Bolsonaro rebateu críticas por não ter comprado logo doses de Pfizer e afirmou que o contrato isentava o laboratório de responsabilidade sobre eventuais efeitos colaterais. "Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho, porque vão pensar que eu vou falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. Ou, o que é pior, mexer no sistema imunológico das pessoas", disse.

O Ministério da Saúde organiza a assistência à saúde indígena por meio de 34 distritos sanitários especiais (DSEIs). Do total, 19 têm relatórios disponíveis sobre as recusas dos índios em aceitar a vacina e estratégias para superar a resistência.

De acordo com um trecho da nota técnica assinada por Robson Santos da Silva, titular da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), "os DSEIs iniciaram a Campanha de Vacinação, e aqueles que identificaram dificuldades para o alcance da meta foram orientados a aplicar o plano de sensibilização, uma vez que o principal motivo de resistência nos territórios indígenas ocorre devido à circulação de notícias falsas".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.