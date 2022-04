Nova direção da ABI deve apoiar candidatura Lula

Apoie o 247

ICL

247 - A Chapa 2 - Luta Pela Democracia venceu as eleições da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) nesta sexta-feira (29). Com o resultado, a entidade terá o jornalista Octávio Costa como novo presidente, que sinalizou apoiar a candidatura do ex-presidente Lula à presidência, de acordo com informações da jornalista Hildegard Angel.

A chapa 2 conquistou 361 votos e venceu a disputa contra a Chapa 1 - Democracia e Renovação, que recebeu 264 votos. A chapa 1 era apoiada pelo atual presidente, Paulo Jerônimo de Sousa, e tinha a jornalista Cristina Serra como candidata à presidência.



Tereza Cruvinel, José Trajano, Ancelmo Gois e Luis Nassiff estão entre alguns dos nomes que integram a chapa vencedora como conselheiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE