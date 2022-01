Nova política de testes de Covid deixa 2 mil caminhoneiros parados na fronteira chilena (vídeo)

Cerca de 2 mil caminhoneiros brasileiros parados na fronteira da Argentina com o Chile. No total, são 5 mil caminhões edit

Apoie o 247

ICL

247 - As mudanças nas diretrizes sobre testes de Covid-19 para ingresso no Chile colocou cerca de 2 mil caminhoneiros brasileiros parados na fronteira da Argentina com o país. Alguns se mantêm no mesmo lugar há 15 dias, em situação difícil, informa a coluna de Chico Alves, no Uol.

A aduana chilena passou a testar todos os caminhoneiros, sem fazer testes por amostragem, criando filas imensas pela baixa infraestrutura sanitária chilena, que não está dando conta da demanda.

Além dos brasileiros, estão parados na fronteira chilena, argentinos, paraguaios, bolivianos e próprios chilenos, num total de 5 mil caminhões, segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística (CNTTL).

PUBLICIDADE

"Antes os testes de Covid-19 eram feitos por amostragem, só com alguns caminhoneiros. Agora, todos têm que fazer, já que eles não consideram a testagem feita no Brasil e na Argentina", disse o caminhoneiro Marco Antonio Fischer ao Uol.

Cerca de 2 mil caminhoneiros brasileiros estão retidos na fronteira da Argentina com o Chile por causa da mudança de diretrizes do teste de covid-19 pelo governo chileno. pic.twitter.com/ZgoNnr1sU3 PUBLICIDADE January 25, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE