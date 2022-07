Nova presidente da Caixa afasta vice-presidente e grupo de assessores após escândalo de assédio

Apoie o 247

Reuters - A nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques Consentino, afirmou nesta segunda-feira em entrevista à Globo News que afastou o vice-presidente de logística, Antonio Carlos Ferreira, e seis funcionários vinculados à presidência do banco após o escândalo de assédio sexual na instituição revelado na semana passada.

O escândalo envolve o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que renunciou na semana passada, e foi revelado pelo site Metrópolis, que afirmou que o executivo é alvo de investigação sigilosa do Ministério Público Federal por conta de múltiplas denúncias de assédio sexual durante seu mandato no banco.

"O vice-presidente de logística será realocado para outra área....e hoje de manhã afastamos o chefe de gabinete (da presidência) e cinco consultores", disse Consentino na entrevista.

Segundo ela, "é natural" uma nova presidência alterar os cargos de confiança para iniciar a sua gestão.

"Este movimento (de afastamento de pessoal), por ora, está feito", disse a executiva, afirmando que tem "liberdade total" da Presidência da República para "fazer o que é correto".

Segundo ela, com a sua gestão, a Caixa vai iniciar um movimento de apoio às mulheres do país, aproveitando de sua rede de 27 mil postos de atendimento.

"Estou plantando uma semente...é inaceitável esse tipo de comportamento (assédio). Somos o único banco que está em todas as cidades do país e isso é uma oportunidade única de conscientizar as mulheres", disse Consentino, acrescentando que vai criar um canal de diálogo exclusivo com funcionárias do banco para receber denúncias.

