Nove dos 28 mortos no massacre do Jacarezinho não tinham processos criminais na Justiça do Rio de Janeiro

Pesquisa aponta que nove dos 28 mortos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, na última quinta-feira (06), não eram investigados por algum crime ou foram denunciados à Justiça edit

247- A investigação foi feita neste sábado (08), no portal da Corte, após a divulgação, pela Polícia fluminense, da lista com os nomes dos 28 mortos na chacina do Jacarezinho,onde classificava todos os mortos como “criminosos”, mas não trazia detalhes das fichas criminais. Apenas três dos 27 mortos eram alvos de mandados de prisão na operação policial.

De acordo com a reportagem do Estadão não foram encontrados nenhum processo de tribunal de júri e recursos em segunda instância em nome de nove dos 28 mortos.

Alguns desses processos constam como arquivados - temporária ou definitivamente. A pesquisa foi feita no período de 2001 a 2021.

