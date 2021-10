Novo corregedor do TSE diz que não será leniente com ataques de Bolsonaro à urna eletrônica

Apoie o 247

247 - O novo corregedor-geral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Mauro Campbell, afirmou em reunião com corregedores estaduais de todo o país que será firme no inquérito que investiga os ataques de Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral.

Campbell afirmou que seguirá na mesma toada do juiz Luís Salomão, que tem sido uma pedra no sapato de Bolsonaro, destaca a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Entre outras coisas, Luís Salomão determinou a investigação das motociatas de Bolsonaro como propaganda eleitoral antecipada e impediu que recursos seguissem sendo transferidos para sites e canais bolsonaristas que disseminam fake news sobre o sistema eleitoral.

