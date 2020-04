Novo diretor da CAPES diz que ama dois homens: “meu filho e meu presidente”

“Pessoal, esta aqui é a minha manifestação em favor dos homens que eu amo. Eu amo meu filho e meu presidente. Meu pai já está no céu, então sobram esses dois homens na minha vida”, diz em vídeo o professor de Biologia Celular da UnB Marcelo Hermes-Lima edit

Revista Fórum - O Novo diretor de Avaliação da CAPES, o professor de Biologia Celular da UnB, Marcelo Hermes-Lima, professor da UnB, gravou vídeo onde confessa seu amor ao presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ).

Com uma foto do presidente nas mãos, o biólogo diz: “Pessoal, esta aqui é a minha manifestação em favor dos homens que eu amo. Eu amo meu filho e meu presidente. Meu pai já está no céu, então sobram esses dois homens na minha vida”, afirma.

Hermes-Lima faz parte de um grupo de professores universitários bolsonaristas que lançou, em julho de 2019, uma associação que pretende influenciar dentro das salas de aula. Críticos da esquerda, os docentes defendem pautas conservadoras e organizam eventos para divulgar o movimento Docentes Pela Liberdade (DPL).

