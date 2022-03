Novo diretor da PF troca comando de setor que investiga o clã Bolsonaro

Mudança no setor de Investigação e Combate à Corrupção foi determinada pelo novo diretor-geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira, que assumiu o cargo no final de fevereiro edit

247 - O novo diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, que assumiu o cargo no final de fevereiro deste ano, trocou o delegado responsável por coordenar o setor de Investigação e Combate à Corrupção, que investiga políticos políticos em inquéritos que tramitam no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (17), o delegado Caio Rodrigo Pellim assume o departamento no lugar de Luis Flávio Zampronha. Algumas das investigações em andamento, como a que apura a disseminação de fake news, possuem como alvos Jair Bolsonaro e os filhos, o vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, além de parlamentares aliados. De acordo com o G1, Pellim atuava como superintendente regional do Ceará desde julho do ano passado.

Márcio Nunes é o quinto diretor-geral da Polícia Federal no governo Jair Bolsonaro. Ele assumiu o cargo em fevereiro no lugar de Paulo Maiurino, que ficou menos de um ano à frente da corporação. Antes de assumir o comando da PF, Nunes era o secretário-executivo do Ministério da Justiça, segundo posto mais elevado na hierarquia da pasta.

