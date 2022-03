Novo diretor-geral da PF muda comando de setor que investiga Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O novo diretor-geral da Polícia Federal, Marcio Nunes, irá mudar o comando da Diretoria de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (Dircor), departamento responsável pela investigação de políticos que estão no exercício do mandato, incluindo Jair Bolsonaro.

Uma das investigações em curso apura se Bolsonaro interferiu no comando da corporação para proteger parentes e aliados, suspeita levantada pelo ex-juiz Sergio Moro, considerado parcial pelo Supremo Tribunal Federal nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O atual chefe da Dircor é o delegado Luís Flávio Zampronha, que ocupa o cargo desde abril do ano passado, quando Paulo Maiurino tomou posse como diretor-geral.Um dos nomes octados para assumir o postos é o do delegado Caio Rodrigo Pellim, lotado atualmente na Superintendência Regional do Ceará. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, além da mudança na Dircor, também as chefias das diretorias e Inteligência, Técnico-Científica e Gestão e Pessoal também deverão ser trocadas.

Ainda conforme a reportagem, o número de prisões no âmbito dos inquéritos que apuram casos de corrupção desde o início do governo Bolsonaro. Somente no ano passado, foram registradas 164 prisões nessa área, uma queda de 60% em relação às 411 efetuadas no ano anterior.

A área de combate à corrupção, segundo eles, é uma das que mais sofre reflexos da inconstância de comando. A queda no número de prisões, reduzidas no último ano ao nível mais baixo desde o governo do ex-presidente Michel Temer, corrobora a tese, dizem os policiais.

