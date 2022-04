Novo economista próximo a Lula contestou euforia do mercado com Bolsonaro em 2018

Apoie o 247

ICL

247 - O economista Gabriel Galípolo, um dos novos nomes no entorno de Lula na pré-campanha eleitoral de Lula, já em 2018, ponderava a euforia do mercado em relação a Bolsonaro.

Poucos dias antes do segundo turno entre Bolsonaro e Fernando Haddad, Galípolo criticou o romantismo em relação a Jair Bolsonaro, que liderava as pesquisas.

A coluna Painel S.A. da Folha de S.Paulo relembra trechos da entrevista que na ocasião o economista deu ao jornal: "Eu gosto da metáfora do trapezista do circo. Você pode ir ao circo e achar que o trapezista voa. Mas, se ele próprio achar que ele voa, pode ser perigoso. O que eu estou ponderando é o quanto o mercado está começando a acreditar que o trapezista voa. A princípio, parecia que se tratava de uma retórica que patrocinava um candidato que o mercado entendia como mais palatável que um outro candidato. Hoje, já não me parece mais isso. Me parece que existe um convencimento [por parte do mercado] de quem realmente comprou aquela narrativa de que os problemas acabarão simplesmente combatendo a corrupção", disse Galípolo às vésperas da vitória de Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE