Novo juiz da Lava Jato marca depoimento de Tacla Duran, que deve denunciar ilegalidades de Moro

O depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran deve acontecer na próxima segunda-feira (27), por videoconferência edit

Por Marcelo Auler, 247 - O juiz Eduardo Fernando Appio, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos processos da Lava Jato no Paraná, decidiu ouvir o advogado Rodrigo Tacla Duran. O depoimento está marcado para a próxima segunda-feira (27), às 16h30, por meio de videoconferência.

Duran mora na Espanha e teve sua prisão foi decretada em 2016 pelo então juiz da Lava Jato, Sergio Moro, atual senador, mas não chegou a ser preso já que não estava mais no país. Durante a operação Lava Jato, Tacla Duran denunciou ter sido alvo de chantagem por parte do advogado Carlos Zucolotto, ligado a Sérgio Moro.

Provavelmente será a primeira vez que a 13ª Vara de Curitiba toma conhecimento oficialmente das acusações que Duran faz contra a operação Lava Jato, comandada por moro e pelo ex-procurador Deltan Dallagnol, atual deputado federal.

Após a ordem de prisão, Rodrigo Tacla Duran chegou a ser incluído na lista de procurados da Interpol, mas teve seu nome retirado por decisão do Comitê de Controle de Arquivos, que considerou que o advogado teve seus direitos violados por Moro.

De acordo com a Interpol, a conduta do juiz Sergio Moro, responsável pela operação "lava jato" em Curitiba, lançou dúvidas sobre a existência de um julgamento justo contra o ex-funcionário da Odebrecht, e apontou violação de leis, princípios, tratados e normas do Direito internacional, reconhecidos pelo Brasil.

