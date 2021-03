Novo ministro da Saúde foi réu por crime contra o patrimônio público

De acordo com a denúncia, o Hospital Prontocor, do qual foi administrador, não repassava ao INSS as contribuições previdenciárias que descontava de seus funcionários edit

DCM - O médico Marcelo Queiroga, escolhido por Jair Bolsonaro (sem partido) para suceder o Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde é réu de uma ação movida pelo Ministério Público da Paraíba por crime contra o patrimônio público. As informações foram publicadas no site O Antagonista.

De acordo com a denúncia, o Hospital Prontocor, do qual foi administrador, não repassava ao INSS as contribuições previdenciárias que descontava de seus funcionários. A ação foi julgada improcedente em 2017.

O valor do débito é de R$ 25 milhões.

