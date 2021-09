Novo partido de direita se chamará União Brasil

Apoie o 247

247 - Em reunião realizada nesta quarta-feira (29), em Brasília, as cúpulas do PSL e do DEM decidiram o nome e o número do partido que resultará na fusão das duas siglas.Definiram União Brasil como o nome. E o 44 como o número, deixando para trás o 25 do DEM e o 17 do PSL, informa o jornalista Lauro Jardim no Globo.

A convenção conjunta para sacramentar a fusão dos dois partidos poderá ocorrer nos dias 6 ou 20 de outubro.

