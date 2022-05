Novo vice-presidente da Câmara diz que é legítimo Bolsonaro questionar as eleições se for derrotado

Apoie o 247

247 - O novo vice-presidente da Câmara, Lincoln Portela (PL-MG), afirma em entrevista à Folha não ver problemas em questionamentos do resultado das eleições.

É um discurso alinhado com as declarações de teor golpista de Jair Bolsonaro.

De acordo com Portela, o questionamento que eventualmente vier a ser feito com a derrota de Bolsonaro não representará uma ameaça à democracia. Ele alega que esse questionamento é "livre direito de expressão".

Portela também defendeu a participação das Forças Armadas no processo eleitoral, mas admitiu que a decisão sobre isso é uma questão de foro íntimo do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Questionado se, na sua visão, as autoridades devem ou não respeitar o resultado das urnas, Portela disse que isso depende de "como foram feitas as eleições, as denúncias que tiverem ou não, de como foi todo o processo".

Ao se referir à afirmação de Bolsonaro de que o PL deve contratar uma empresa para fazer uma auditoria privada das eleições deste ano, o parlamentar afirmou que "isso tudo é natural que democraticamente se peça uma verificação nesse sentido".

