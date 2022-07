Núcleo político da campanha quer "Bolsonaro light" e próximo às mulheres na convenção do PL

Apoie o 247

247 - O núcleo político da campanha pela reeleição do atual ocupante do Palácio do Planalto quer apresentar na convenção do PL um "Bolsonaro light", informa Malu Gaspar, do jornal O Globo. O evento acontece no domingo (24), no Maracanãzinho, Rio de Janeiro.

Na versão supostamente mais palatável de Jair Bolsonaro (PL), seu discurso não tem espaço para ataques às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral, à democracia, ao Supremo Tribunal Federal (STF) ou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O discurso de Bolsonaro escrito por marqueteiros foca nas realizações do governo.

Outra ideia é aproveitar a ocasião para criar uma imagem de Bolsonaro como um candidato também das mulheres. Os políticos que subirem ao palanque devem estar acompanhados das esposas. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, está sendo convencida a discursar.

