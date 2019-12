Número de agrotóxicos registrados em 2019 é o maior da série histórica

247 - O Brasil aprovou o registro de 474 agrotóxicos em 2019, volume 5,5% superior ao de 2018 (449) e o maior número documentado pelo Ministério da Agricultura, que divulga esses dados desde 2005.

Dos produtos liberados em 2019, 26 dos pesticidas são inéditos (5,4%) e 448 são genéricos (94,5%), ou seja, são "cópias" de princípios ativos inéditos, que podem ser feitas quando caem as patentes, ou produtos finais baseados em ingredientes já existentes no mercado.

O governo publicou na última sexta-feira (27), no Diario Oficial, as últimas liberações do ano,com 36 agrotóxicos, todos genéricos.