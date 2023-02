Número de internações de crianças por desnutrição no Brasil é o maior desde 2012, diz pesquisa

Todos os dias, em média, 11 crianças menores de 5 anos são internadas por desnutrição no País, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Sociedade Brasileira de Pediatria mostrou em pesquisa que o número de crianças desnutridas no Brasil é o maior desde 2012. Para fazer o levantamento, a instituição conseguiu informações do Ministério da Saúde entre 2012 e 2022. Todos os dias, em média, 11 crianças menores de 5 anos são internadas por desnutrição no País. De acordo com a pesquisa, no ano passado, 19 estados e o Distrito Federal registraram aumento de internações. As informações foram publicadas pelo portal G1.

A pediatra Maria Paula de Albuquerque afirmou que desnutrição é uma doença com "raízes profundas na desigualdade social". "Especialmente nos últimos quatro anos, intensificados pela pandemia, houve um empobrecimento dessa população e uma dificuldade de acesso ao alimento de qualidade - o alimento ou a comida de verdade. Uma criança desnutrida é uma criança muito mais suscetível a infecções corriqueiras e, portanto, mais suscetível também a mortes por infecções de causas evitáveis, como diarreia, pneumonias".

Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Clóvis Francisco Constantino, "é preciso entender que isto é um problema de saúde pública, é um problema que interferirá na sociedade do futuro se nós permitirmos que a criança continue desnutrida". "Nós temos que estimular o aleitamento materno. Nós sabemos que o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida, e complementar com alimentos que vão ser introduzidos gradativamente até o segundo ano de vida, mas mantendo o aleitamento materno, é uma grande ação de prevenção à desnutrição".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.