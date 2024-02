Número de lojas de armas no Brasil cresceu 3% 2023

Apoie o 247

247 - Um ano após a implementação do decreto do governo Lula (PT) que restringiu o acesso a armas no Brasil, dados recentes revelam que o mercado armamentista no país permanece resiliente, desafiando previsões de uma possível derrocada do setor. De acordo com informações obtidas pelo Instituto Sou da Paz por meio da Lei de Acesso à Informação, e divulgadas pelo jornal O Globo, houve um crescimento modesto, porém significativo, no número de estabelecimentos voltados à prática de tiros e lojas de armas.

Contrariando expectativas, as lojas de armas registraram um aumento de 3% em todo o país, passando de 3.209 para 3.312 estabelecimentos entre dezembro de 2022 e 2023. Esse crescimento foi ainda mais expressivo em algumas regiões específicas, como na região militar que abrange o Estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, onde houve um salto de 8%, e em Minas Gerais, com um aumento de 6%. Quanto aos clubes de tiro, o número permaneceu praticamente estável, com uma leve redução de 0,6%, passando de 2.308 entidades para 2.293 em um ano.

Uma das primeiras medidas do governo Lula suspendeu novos registros para CACs (caçadores, atiradores e colecionadores), clubes de tiro e lojas de armas. Outra limitou a quantidade de armas e munições para esse público e controlou a atuação desses estabelecimentos, passando a exigir, por exemplo, distância mínima de um quilômetro entre os clubes de tiro e instituições de ensino.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública não quis comentar os números, enquanto o Exército declarou: “as adequações em questão referem-se à distância da entidade de tiro em relação a estabelecimentos de ensino, que deve ser superior a um quilômetro, assim como o cumprimento das condições de uso e de armazenagem das armas de fogo utilizadas no estabelecimento”, acrescentando que não compete ao Exército atestar o funcionamento comercial e fechar lojas de armas. “Cabe ao órgão apenas o cancelamento de CR (certificado de registro), quando em desconformidade com o previsto em lei”. Os clubes de tiro têm até janeiro de 2025 para se adequarem às novas regras.

