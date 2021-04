Número de policiais mortos no País aumenta em 2020, diz levantamento

247 - O Brasil registrou 198 vidas perdidas em 2020, um aumento de 10% na comparação com 2019. O crescimento ocorre após três anos seguidos de queda nos óbitos de policiais. O número de pessoas mortas pela polícia caiu 3%. Ainda assim, é um número alarmante: 5.660 pessoas foram mortas por forças policiais no Brasil. Foi o que apontou um levantamento feito pelo portal G1 dentro do Monitor da Violência, uma parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

De acordo com as estatísticas, o Piauí foi o estado com a maior taxa de policiais mortos (1 a cada mil policiais). O estado do Rio de Janeiro puxou a queda na quantidade de pessoas mortas pela polícia. Foram 575 mortes a menos de um ano para o outro. Ao todo, 17 estados tiveram crescimento nas mortes por forças policiais.

Os dados mostraram que o Amapá foi o estado com a maior taxa de letalidade policial em 2020: 12,8 por 100 mil habitantes. O Distrito Federal teve a menor taxa: 0,4 a cada 100 mil.

