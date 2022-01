"Nunca houve qualquer conspiração ou burburinho de golpes militares no Brasil", diz ministra do Supremo Tribunal Militar

Apoie o 247

ICL

247 - Única ministra mulher do Supremo Tribunal Militar (STM), Ana Elizabeth Rocha, 62, afirmou ao UOL que a possibilidade de apoio dos militares a uma tentativa de golpe por parte de Jair Bolsonaro (PL) nunca existiu.

A ministra, que convive com militares de alta patente, disse que "burburinhos" sobre golpe nunca aconteceram.

Ela ainda garantiu que as eleições de 2022 ocorrerão dentro da normalidade, com ajuda inclusive das Forças Armadas. "Nunca acreditei em golpe militar. Não depois de 1988, não depois da redemocratização. Tenho convivência com os militares do meu tribunal, que são todos generais de alta patente. Normalmente são os decanos das Forças Armadas, são os mais antigos. E nunca houve qualquer conspiração ou qualquer burburinho de golpes militares no Brasil. Hoje está provado que realmente nunca houve uma ameaça concreta e real. Digo isso também porque eu estou dentro de um tribunal militar, mas eu nunca percebi nenhuma movimentação de prevalecimento de uma ditadura militar. A democracia está consolidada. As eleições estão caminhando, com as urnas eletrônicas e com tudo o mais. As Forças Armadas vão para as ruas porque não tem eleição sem elas, sobretudo do Norte do país, onde é necessário levar as urnas para as populações ribeirinhas".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE