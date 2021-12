Nunes Marques pede vista e decisão sobre passaporte da vacina fica para 2022

Apoie o 247

Metrópoles e 247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques pediu vista no julgamento que analisa a obrigatoriedade da apresentação do passaporte da vacina contra a Covid-19 para o viajante que chegar ao Brasil.

O pedido de vista (mais tempo para analisar o processo) foi publicado na tarde desta quinta-feira (16). O julgamento estava previsto para terminar hoje.

A decisão do magistrado faz com que o caso vá ao plenário presencial do STF. Com isso, o julgamento só deve ser concluído em 2022, já que esta é a última semana de trabalho antes do recesso.

