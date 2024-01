"O 8 de janeiro ainda não acabou", diz Leandro Grass, presidente do Iphan

Apoie o 247

247 - Leandro Grass, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), participou do programa Bom Dia 247 exibido neste domingo (7) e alertou que o 8 de janeiro, data em que golpistas tentaram promover um golpe de estado no país, ainda não acabou.

"Precisamos continuar defendendo a democracia, seguir nas ruas, pois o 8 de janeiro ainda não acabou. Eles seguem presentes com as lideranças políticas bolsonaristas, em ataques nas redes sociais", defendeu o presidente do Iphan, que fez uma participação na TV 247 justamente na concentração do ato em defesa da democracia, em Brasília.

De acordo com Grass, o Iphan contabilizou que o processo de restauração de peças e acervos, destruídos após os atos golpistas de 8 de janeiro, comprometeram mais de R$ 21,1 milhões dos cofres públicos.

