O agronegócio não aderiu ao ato de Bolsonaro, diz Carlos Fávaro

247 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta terça-feira (27) que empresários do agronegócio não aderiram ao ato bolsonarista Jair Bolsonaro (PL) no último final de semana, em São Paulo.

"Não vi adesão nenhuma (do setor ao ato de Bolsonaro). Está todo mundo trabalhando. Período de colheita. Estava todo mundo na roça, na lavoura, não estava preocupado com esse tipo de manifestação", afirmou o titular da pasta a jornalistas em Brasília (DF).

Bolsonaro convocou o ato em um contexto no qual avança as investigações da Polícia Federal sobre tentativas de golpe. Nesta terça, o ex-mandatário também se apresentou à PF no estado de São Paulo para depor em um inquérito que o investiga por importunar uma baleia-jubarte no litoral norte paulista, em junho de 2023.

