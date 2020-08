“O antídoto para conter o fascismo e o neoliberalismo no Brasil se chama Lula”, diz André Constantine

Ativista dos movimentos de favelas no Rio de Janeiro, André Constantine diz que “Lula é necessário para o Brasil”. Assista na TV 247 edit

247 - O ativista de movimentos de favelas no Rio de Janeiro André Constantine defendeu, durante participação no programa Bom Dia 247 nesta semana, que o ex-presidente Lula “é necessário para o Brasil” e “significa o antídoto para conter o fascismo e o neoliberalismo no país”.

Constantine avaliou também que Jair Bolsonaro tenta usar de conquistas do campo progressista no Congresso Nacional para benefício próprio e usa o exemplo da aprovação do Fundeb.

“Bolsonaro diz que foi uma vitória do seu governo, mas nós sabemos que sua base tentou sabotar a provação do fundo no Congresso, queriam destruí-lo”, lembrou.

André Constantine faz ainda um alerta. Segundo ele, a narrativa distorcida de Bolsonaro “está chegando nas periferias e ganhando força”.

