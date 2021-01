O Brasil está desgovernado, diz Frei Betto em entrevista

247 - Em entrevista por email à Folha de S.Paulo, Frei Betto respondeu sobre a pandemia e questões políticas nacionais, como as eleições municipais e o governo de Jair Bolsonaro. O frade dominicano chama o ocupante do Palácio do Planalto de BolsoNero, em referência ao imperador de Roma, e diz que o Brasil está desgovernado.

Ao responder se alguma lição foi tirada da pandemia, Frei Betto afirma que "ficou óbvio que vivemos num país desgovernado, cujos quase 200 mil mortos pela pandemia foram vítimas de um presidente que sofre de tanatomania".

"Esse genocídio, causado pelo descaso do governo, bem como as tragédias de Mariana e Brumadinho, deveriam suscitar grandes mobilizações populares, como ocorreu nos casos George Floyd e, aqui, João Alberto. Perdemos a empatia. O sofrimento do outro não dói em nós. Mas devemos guardar o pessimismo para dias melhores", afirma.

Demonstrando que mantém a esperança em mudanças, Frei Betto diz que"tudo que os demolidores, como BolsoNero, querem é que percamos o ânimo e fiquemos à mercê de seus arroubos autoritários. Quando constato que, numa cidade conservadora como São Paulo, Guilherme Boulos passou para o segundo turno e teve mais de 2 milhões de votos, a esperança renasce. O bolsonarismo foi o grande derrotado nessas eleições municipais, como será varrido do mapa em 2022".

Sobre as perspectivas da esquerda no cenário político, Frei Betto afirma: "Enquanto os partidos progressistas não tiverem consenso em torno de um Projeto Brasil, continuarão sem condições de produzir uma alternativa de poder. E precisam retomar o trabalho de base popular. A cabeça pensa onde os pés pisam"... "Lula é o mais importante líder popular do Brasil. Tem o papel fundamental de articular esse Projeto Brasil criando, agora, um fórum de partidos e movimentos sociais progressistas.

​Sobre o embate eleitoral de 2022, Frei Betto opina que a oposição conta com "ótimos candidatos". "Lula, Boulos e Flávio Dino são três exemplos. Considero Lula um ótimo candidato a presidente em 2022. Quanto ao Projeto Brasil, deverá resultar da articulação entre os partidos progressistas e os movimentos sociais.

Leia a íntegra da entrevista concedida à jornalista Fernanda Canofre

O conhecimento liberta. Saiba mais