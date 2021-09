"O caso da fakeada precisa ser reaberto a partir de uma perícia médica em Jair Bolsonaro", diz Joaquim de Carvalho

Afirmação do repórter investigativo está ligada às revelações feitas pelo documentário "Bolsonaro e Adélio - uma facada no coração do Brasil", lançado pela TV 247 edit

247 - O repórter investigativo Joaquim de Carvalho defendeu, durante participação no Bom dia 247 deste domingo (12) que a investigação sobre a “fakeada” que levou Jair Bolsonaro à vitória na eleição presidencial de 2018. “Sei que muitos investigadores gostariam que isso fosse reaberto para começar uma investigação a partir de uma perícia médica no Jair Bolsonaro. Eles sabem e até antecipam que sabem que ninguém pode produzir provas contra si. Mas tem um detalhe que chama muito a atenção destas pessoas, que é a mudança de posição da cicatriz”, afirmou.

A afirmação foi feita após a repercussão do lançamento do documentário "Bolsonaro e Adélio - uma facada no coração do Brasil" , produzido pelo jornalista, pelo cineasta Max Alvim e pelo cinegrafista Eric Monteiro, com produção da TV 247 e financiamento coletivo de seus assinantes e apoiadores. O filme, com uma hora e 44 minutos de duração, revela os furos da versão oficial sobre o episódio ocorrido em Juiz de Fora (MG) durante a campanha eleitoral.

O documentário foi lançado no Youtube na noite do sábado (11) e ao final da manhã deste domingo já contabilizava mais de 134 mil visualizações.

