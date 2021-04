“O Centrão não vai afundar junto com o Bolsonaro”, afirma Boulos

Caio Barbieri, Metrópoles - Candidato que disputou o 2º turno para a Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSol) afirmou, neste sábado (10/4), que o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados que permite à inciativa privada comprar vacinas diretamente com os laboratórios é uma “excrecência, um escândalo”.

A matéria é defendida por integrantes do chamado Centrão, partidos que dialogam com ambas extremas alas ideológicas e que abrigam o maior número de parlamentares no Congresso Nacional.

Durante entrevista ao Metrópoles, Boulos argumentou que o debate da proposta para a compra de vacina por empresários não surgiu em nenhum país do mundo e defendeu que o texto seja rejeitado pelo Senado Federal.

Boulos também avaliou que a proximidade do Centrão com o presidente Bolsonaro tem data de validade e que os apoiadores devem abandonar o projeto político do mandatário da República para não sofrerem impactos negativos nas eleições estaduais do ano que vem.

