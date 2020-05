"O Congresso precisa convocar esse general para se explicar", diz José Guimarães

"O Congresso precisa convocar esse general para se explicar", defendeu o deputado federal José Guimarães (PT-CE) afirmando que Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), deve dar explicações à Nação após ameaçar o Supremo Tribunal Federal (STF). edit

247 - O deputado federal José Guimarães (PT) defendeu que o general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), seja convocado pelo Câmara dos Deputado a dar explicações sobre a nota que ameaça o Supremo Tribunal Federal (STF).

"O Brasil está sob ameaça de um golpe. Temos um governo que não respeita as instituições da república como o STF e flerta toda hora com a supressão dos direitos, contra as liberdades e o estado democrático de direito. O congresso precisa convocar esse general para se explicar", disse o parlamentar em sua página nas redes sociais.

